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    Агент заявил, что европейские клубы будут интересоваться Слуцким

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    Агент Кристиан Эмиле, помогавший российскому тренеру Леониду Слуцкому с переходом в «Халл» в 2017 году, рассказал об интересе к 48-летнему специалисту со стороны европейских клубов.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «В "Халл Сити" обстоятельства сложились против Слуцкого. Владелец клуба продал тем летом 14 игроков, команда была в первом дивизионе. Леониду нужно было построить все с нуля. Это не так легко. Что касается "Витесса", голландский этап карьеры Слуцкого считают успешным. В дебютном сезоне он вывел команду в плей-офф. В следующем году клуб в какой-то момент шел первым в таблице и показывал очень яркий футбол. Но затем несколько лидеров получили травмы, что повлияло на результат. Еще один важный момент — Слуцкий решил покинуть "Витесс". В клубе все хотели, чтобы он остался.

    Уверен, европейские клубы будут интересоваться Слуцким. Он молод, по тренерским меркам, харизматичен, у него неплохое резюме. Кстати, сразу после ухода из "Витесса" Леониду предложил контракт греческий АЕК, но он выбрал "Рубин". У казанцев большие амбиции. Ближайшее будущее Слуцкий связывает только с нынешней командой», — сказал Эмиле «Российской газете».

    В настоящее время Слуцкий является главным тренером казанского «Рубина». 0

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