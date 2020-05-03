Роналду не может вернуться в Турин из-за задержки личного самолета в Мадриде

Туринскийвызвал иностранных футболистов из-за границы, сообщает Goal.

В ближайшее время клуб возобновит тренировки и будет готовиться к возобновлению сезона.

Легионеры по прибытию в Италию пройдут обязательный двухнедельный карантин, после которого смогут вернуться к занятиям.

Среди легионеров «Юве» за пределами Италии карантин проводит пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

При этом, португалец, который проводит самоизоляцию с семьей на родной Мадейре, испытывает проблемы с возвращением в Турин, утверждает издание TVI.

Роналду не может вылететь в Италию, так как его частный самолет все еще находится в Мадриде из-за ограничений правительства Испании на перелеты.

Отмечается, что самолету Роналду уже трижды отказали в вылете. Однако издание Il Messaggero утверждает обратное: футболист якобы скоро прилетит в Турин. 0