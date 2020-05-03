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    Гильерме: Не уверен, что чемпионат России продолжится

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    Вратарь «Локомотива» Гильерме поделился мнением о тренировках дома в условиях самоизоляции, а также о том, когда возобновится чемпионат России.

    Гильерме
    Гильерме

    «Никто не знает, когда разрешат тренироваться с командой, ждем ответа от РФС. Мы стараемся как можно поддерживать форму дома, проводим импровизированные тренировки.

    Честно, я не очень уверен, что чемпионат продолжится.

    Я тренируюсь три дня, потом один день выходной. Физически чувствую себя нормально, но проблема возникает с техникой. Техника в домашних условиях падает.

    Нам присылают тренеры программу, дали часы, все контролируют», — сказал Гильерме в прямом эфире Instagram с Русланом Нигматуллиным. 0

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