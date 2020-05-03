Гильерме: Не уверен, что чемпионат России продолжится

«Никто не знает, когда разрешат тренироваться с командой, ждем ответа от РФС. Мы стараемся как можно поддерживать форму дома, проводим импровизированные тренировки.
Честно, я не очень уверен, что чемпионат продолжится.
Я тренируюсь три дня, потом один день выходной. Физически чувствую себя нормально, но проблема возникает с техникой. Техника в домашних условиях падает.
Нам присылают тренеры программу, дали часы, все контролируют», — сказал Гильерме в прямом эфире Instagram с Русланом Нигматуллиным. 0