В «Байере» надеются в мае возобновить матчи Бундеслиги

Спортивный директорнадеется на скорое возобновлении сезона-2019/20 чемпионата Германии, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Самым важным было то, что мы получили хорошие сигналы политиков в вопросе о возобновления игр без зрителей. В правительстве считают, что мы можем это реализовать.

На следующей неделе мы увидим, какое решение примут в итоге. Я не знаю точно, когда, но мы надеемся, что будем играть в мае, середине или конце мая.

Что касается игроков, мы стараемся разделять их как можно больше. Мы используем разные раздевалки на стадионе, чтобы свести риск к минимуму», — цитирует Рольфеса BBC.

Ранее глава DFL Кристиан Зайферт сообщил, что возобновление сезона может состояться 9 мая, но игры будут проходить без зрителей. Позднее руководство Бундеслиги приступило к рассмотрению вопроса о переносе даты возобновления чемпионата из-за новых случаев заражения коронавирусом. 0