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    Игроков «Барселоны» протестируют на коронавирус 6 мая

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    «Барселона» готовится к вероятному возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. 6 мая игроки клуба будут протестированы на наличие вируса, сообщает Marca.

    «Барселона»
    «Барселона»

    Спустя несколько дней, в зависимости от результатов тестов, каталонцы могут начать тренировки на базе в индивидуальном режиме под наблюдением физиотерапевтов.

    Социальное дистанцирование постоянно будет осуществляться во время тренировочного процесса, а контакты между игроками и персоналом будут минимальными. Также игроки будут переодеваться до прибытия на тренировку, а принять душ после занятий смогут дома. Затем команда сможет проводить тактические занятия с участием не более 14 человек.

    Согласно протоколу, должно пройти около месяца, прежде чем клубы возобновят матчи Ла Лиги при условии, что пандемия пойдет на спад. 0

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