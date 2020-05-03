Игроков «Барселоны» протестируют на коронавирус 6 мая

Спустя несколько дней, в зависимости от результатов тестов, каталонцы могут начать тренировки на базе в индивидуальном режиме под наблюдением физиотерапевтов.
Социальное дистанцирование постоянно будет осуществляться во время тренировочного процесса, а контакты между игроками и персоналом будут минимальными. Также игроки будут переодеваться до прибытия на тренировку, а принять душ после занятий смогут дома. Затем команда сможет проводить тактические занятия с участием не более 14 человек.
Согласно протоколу, должно пройти около месяца, прежде чем клубы возобновят матчи Ла Лиги при условии, что пандемия пойдет на спад. 0