В Серии А останется 20 команд

Количество команд в итальянской Серии А не изменится, вне зависимости от того, доиграется чемпионат или нет, сообщает Sky Sport Italia.

Даже если сезон-2019/20 будет завершен досрочно, две команды покинут элитный дивизион, а две из Серии В перейдут в Серию А. Такое решение было принято в ходе видеоконференции между представителями Ассоциации игроков, Ассоциации тренеров, Ассоциации судей и Федерации футбола Италии.

Хотя УЕФА установил крайний срок завершения чемпионатов до 2 августа, в ходе видеоконференции также была рассмотрена возможность проведения сезона в августе и даже в сентябре.

Ранее предлагался вариант, при котором ни один из клубов Серии А не вылетит, а две лучшие команды Серии Б пополнят высший дивизион, в котором будет 22 клуба. 0