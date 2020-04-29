Министр спорта Италии: Возобновление Серии А мне видится все менее вероятным

Министр спортасчитает, что доигровка чемпионата Италии маловероятна. По его словам, медицинский протокол, представленный Федерацией футбола Италии, оказался несовершенным.

«Ведутся переговоры между научным комитетом и FIGC, который представил медицинский протокол, но он был сочтен недостаточным. Я же всегда говорил, что возобновление тренировок необязательно означает возобновление сезона. Возобновление Серии А мне видится все менее вероятным.

Игроки хотят возобновить тренировки, вполне справедливо, но если бы я был президентом клуба, я бы больше думал о том, как начать следующий сезон в безопасности. Франция будет не последней лигой, которая решила досрочно завершить сезон», — приводит слова Спадафоры Football Italia. 0