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    Министр спорта Италии: Возобновление Серии А мне видится все менее вероятным

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    Министр спорта Винченцо Спадафора считает, что доигровка чемпионата Италии маловероятна. По его словам, медицинский протокол, представленный Федерацией футбола Италии, оказался несовершенным.

    Винченцо Спадафора
    Винченцо Спадафора

    «Ведутся переговоры между научным комитетом и FIGC, который представил медицинский протокол, но он был сочтен недостаточным. Я же всегда говорил, что возобновление тренировок необязательно означает возобновление сезона. Возобновление Серии А мне видится все менее вероятным.

    Игроки хотят возобновить тренировки, вполне справедливо, но если бы я был президентом клуба, я бы больше думал о том, как начать следующий сезон в безопасности. Франция будет не последней лигой, которая решила досрочно завершить сезон», — приводит слова Спадафоры Football Italia. 0

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