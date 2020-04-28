КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид ЛуисПерезагрузка АПЛ. Работа по возобновлению сезона наращивает обороты
  • 17:43
    • Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно
  • 22:11
    • ПСЖ готов проводить матчи за пределами Франции
  • 21:34
    • Правительство Испании разрешило футболистам тренироваться с 4 мая
  • 19:33
    • Прядкин назвал самую удобную дату для рестарта чемпионата России
  • 19:13
    • Лига 1 рассматривает три варианта распределения мест
    Все новости спорта

    ПСЖ готов проводить матчи за пределами Франции

    Футбол ПСЖ Футбол Франции Лига 1Коронавирус в спорте Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хеллаифи прокомментировал новость о том, что чемпионат Франции не будет доигран из-за коронавируса.

    Нассер Аль-Хеллаифи
    Нассер Аль-Хеллаифи

    «Мы уважаем решение правительства Франции. В соглашении с УЕФА мы хотим принять участие в финальных стадиях Лиги чемпионов этого сезона в те дни и в тех городах, где они будут проведены.

    Если не будет возможности играть во Франции, мы будем играть за границей, гарантируя, что наши игроки и все работники клуба будут полностью здоровы», — цитирует Аль-Хеллаифи RMC Sport.

    До конца текущего сезона в Лиге 1 оставалось провести 10 туров. ПСЖ лидирует в турнире, опережая ближайшего преследователя «Марсель» на 12 очков. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 21-27 апреля
  • Вчера в 23:59
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь»
  • 1.68
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Возьмет ли БАТЭ реванш у «Славии»?
  • Экспресс дня 29 апреля. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • ФК «Манагуа» — «Ферретти»: хозяева выйдут в финал?
  • ФК «Манагуа» — «Ферретти». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Виллиан Футбол Трансферный дайджест. 21-27 апреляКуда переберется хавбек «Челси», удержит ли ПСЖ бомбардира, кому достанется нападающий «Монако» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 23:590
  • 17:56
    • У экс-игрока НБА от коронавируса умерли два близких родственника
  • 17:31
    • Защитник «Спартака» хотел бы выступать во Франции
  • 17:25
    • Головин против Чалова в PES 2020
    Филлип Коку Футбол Как поздний гол рушит мечты. О поединке между ПСВ и «Миланом» в сезоне 2004/2005Достаем очередной топовый матч из архивных полок Лиги чемпионов Вчера в 14:060
  • Экспресс дня

  • Возьмет ли БАТЭ реванш у «Славии»?
  • 3.60
    •
  • 22:35
    • Медведев ждет возобновления сезона сразу со зрителями
  • 22:30
    • Федерация футбола Франции подтвердила завершение сезона
  • 22:17
    • Гендиректор «Химок» выступил за досрочное завершение первенства ФНЛ
    Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол Что делать «Арсеналу» с Обамеянгом?Контракт бомбардира скоро заканчивается, сможет ли клуб оставить игрока у себя? Вчера в 04:380
  • 15:50
    • В ФИФА предложили наказывать футболистов за плевки во время матчей
  • 16:23
    • Кравец продлил контракт с «Витязем»
  • 13:50
    • Ассоциация футбола Аргентины объявила о досрочном завершении чемпионата
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.60
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Ферретти
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие