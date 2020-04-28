ПСЖ готов проводить матчи за пределами Франции

«Мы уважаем решение правительства Франции. В соглашении с УЕФА мы хотим принять участие в финальных стадиях Лиги чемпионов этого сезона в те дни и в тех городах, где они будут проведены.

Если не будет возможности играть во Франции, мы будем играть за границей, гарантируя, что наши игроки и все работники клуба будут полностью здоровы», — цитирует Аль-Хеллаифи RMC Sport.

До конца текущего сезона в Лиге 1 оставалось провести 10 туров. ПСЖ лидирует в турнире, опережая ближайшего преследователя «Марсель» на 12 очков. 0