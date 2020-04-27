Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Ньюкасл»

Лучано Спаллетти
globallookpress.com
По сведениям источника, 61-летнего итальянца хотят видеть руководство суверенного фонда из Саудовской Аравии, который собираются приобрести «сорок».
Отметим, что Спаллетти возглавлял «Интер» с июня 2017 года по май 2019-го. Также итальянец работал в «Зените», с которым дважды выигрывал золотые медали чемпионата России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.
На данный момент тренером «Ньюкасла» является Стив Брюс. После 29 туров клуб идет на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 35 очков. 0