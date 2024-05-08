В первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на стадионе «ТД Гарден» 8 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Путь в плей-офф: В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занял итоговое 1 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «кельты» одержали 64 победы и потерпели 18 поражений.

В первом раунде плей-офф «Бостону» противостоял «Майами», соперникам пришлось сыграть 5 матчей, чтобы определить победителя, который шагнёт в четвертьфинал турнира НБА. Успеха добился победитель Востока — «Бостон», который выиграл у «хитовцев» в серии со счётом 4:1.

Последние матчи: В победном матче в составе «Бостона» результативностью отметился Джейлен Браун, который отправил в кольцо соперника 25 очков, совершил 6 подборов и отдал 2 передачи. Сам «Бостон» переиграл «Майами» со счётом 118:84.

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Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингис, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Многие баскетболисты «Бостона» вернулись в строй, после того как восстановились от травм. После мышечной травмы в игру возвращается лидер «кельтов» Джейсон Тейтум. Также в первой игре против «Кливленда» смогут сыграть Джейлен Браун, Деррик Уайт, Джру Холидей и Эл Хорфорд.

«Кливленд»

Путь в плей-офф: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» финишировал на 4 месте, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

В первом раунде плей-офф против «Орландо» игрокам «Кливленда» пришлось все 7 матчей противостояния. Команда из штата Огайо в итоге одержала победу в решающей игре серии (4:3) и квалифицировалась в четвертьфинал НБА.

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Последние матчи: Все четыре победы в битве с «Орландо» «кавалеристы» выиграли у себя дома. Так случилось и в седьмой битве, которую «Кливленд» выиграл (106:94).

В этой встрече лидер «Кливленда» Донован Митчелл был в одном очке от рекорда Аллена Айверсона. В последних двух играх против «Орландо» баскетболист набрал 89 очков (50+39). У Аллена в активе — 90 очков (46+44) в последних двух матчах финала 2001 года против «Милуоки».

Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре против «Бостона». Выбыли из строя также Дин Уэйд и Крэйг Портер из-за травм. Под вопросом участие Джарретта Аллена, который травмировал ребро.

Состояние команды: Донован Митчелл и команда против мощного «Бостона» в состав которого вернулись ключевые игроки. У «Кливленда», же ситуация противоположная, вся четвёрка основы, которая пропустила весь первый раунд плей-офф против «Орландо», не сыграет и в первом поединке против «Бостона».

Статистика для ставок

«Бостон» и «Кливленд» в этом сезоне регулярного чемпионата сыграли трижды

«Бостон» выиграл две встречи у «Кливленда» (116:107, 120:113)

«Кливленд» добился успеха в третьем матче (105:104)

Выигрышная серия «Бостона» составляет 3 матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. На победу «Кливленда» — 5.77.

ТБ 209 и ТМ 209 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Бостон» на данный момент очень силён, «кельты» восстановили силы после того как в строй команды вернулись ключевые игроки. Стоит ожидать уверенной и крупнной победы лучшей команды Восточной конференции.

Ставка: Фора «Бостона» (-12.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В среднем за матч «Бостон» и «Кливленд» забрасывают друг другу от 209 до 233 очков.

Ставка: ТБ 212.5 с коэффициентом 2.25.