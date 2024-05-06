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    «Факел» избежал поражения на 90+12-й минуте в матче РПЛ с «Зенитом»

    «Факел» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор гола

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    «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Первый гол в этом матче забил защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос на 41-й минуте. Игрок обороны сумел головой в падении поразить ворота соперника ударом в ближний угол.

    Уже на 90+12-й минуте «Факелу» удалось сравнять счет. Арбитр поставил пенальти в ворота «Зенита». Нападающий воронежцев Евгений Марков реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Зенит 1:1
    Голы: 0:1 Дуглас Сантос (41'), : (89'), 1:1 Markov E. (пенальти) (90+12') Факел: Александр Беленов, Сергей Божин, Игорь Юрганов, Игорь Калинин, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Вячеслав Якимов, Роман Акбашев, Хызыр Аппаев, Masternoy V., Senhadji R. Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Артур, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Nino Предупреждения: Вильмар Барриос (44'), Хызыр Аппаев (81'), Клаудиньо (90'), Артур (90+13')

    После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 51 очком в активе. «Факел» — на 14-й позиции (28 баллов).

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