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    Роналду вернется в Турин 28 апреля

    Футбол Серия A Футбол ИталииКоронавирус в спорте Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в ближайшее время вернется в Италию, сообщает Football Italia.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    28 апреля португалец прилетит в Турин с острова Мадейра, где он провел последние несколько недель из-за приостановки сезона в Серии А, вызванной пандемией коронавируса.

    По возвращении в Италию Роналду будет соблюдать двухнедельный период самоизоляции, после чего приступит к тренировкам.

    Ранее сообщалось, что с 4 мая футболисты итальянских клубов смогут начать тренироваться индивидуально на спортивных базах. Через две недели они приступят к командным занятиям.

    Футбольный сезон в Италии был приостановлен 10 марта.

    Роналду провел в Серии А 22 матча, забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи. 0

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