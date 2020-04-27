Роналду вернется в Турин 28 апреля

Нападающий «Ювентуса»в ближайшее время вернется в Италию, сообщает Football Italia.

28 апреля португалец прилетит в Турин с острова Мадейра, где он провел последние несколько недель из-за приостановки сезона в Серии А, вызванной пандемией коронавируса.

По возвращении в Италию Роналду будет соблюдать двухнедельный период самоизоляции, после чего приступит к тренировкам.

Ранее сообщалось, что с 4 мая футболисты итальянских клубов смогут начать тренироваться индивидуально на спортивных базах. Через две недели они приступят к командным занятиям.

Футбольный сезон в Италии был приостановлен 10 марта.

Роналду провел в Серии А 22 матча, забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи. 0