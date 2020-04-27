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    Marca составила список наибольших «неудачников» в истории футбола

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    Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано возглавил рейтинг главных «неудачников» в истории футбола по версии издания Marca. Он за карьеру проиграл в 11 финалах (в том числе финал чемпионата мира 2014 года и финалы Кубка Америки в 2004, 2007, 2015 и 2016 годах)).

    Хавьер Маскерано
    Хавьер Маскерано

    Второе место в рейтинге — у экс-защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патриса Эвра, который проиграл больше финалов Лиги чемпионов, чем любой игрок в истории (4).

    Тройку замкнул бывший полузащитник «Челси», «Реала», «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен, который потерпел неудачи в 6 финалах за карьеру (две в Лиге чемпионов, три в Суперкубке и в финале чемпионата мира 2010 года).

    Далее следуют:

    4. Михаэль Баллак (в 2008 году проиграл в финалах Лиги чемпионов и чемпионата Европы в течение нескольких недель)
    5. Эктор Купер (тренер проиграл в шести финалах, в том числе и в двух решающих матчах Лиги чемпионов у руля «Валенсии»)
    6. Алессандро Дель Пьеро (три проигранных финала в Лиге чемпионов и финал чемпионата Европы-2000)
    7. Лотар Маттеус (по два проигрыша в финале чемпионата мира и Лиги чемпионов)
    8. Гонсало Игуаин (проигрыш финала Лиги чемпионов и двух финалов Кубка Америки)
    9. Джанлуиджи Буффон (три проигранных финала в Лиге чемпионов)
    10. Антони де Авила (два драматичных поражения в финалах Кубка Либертадорес). 0

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