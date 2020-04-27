Marca составила список наибольших «неудачников» в истории футбола

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентинывозглавил рейтинг главных «неудачников» в истории футбола по версии издания Marca. Он за карьеру проиграл в 11 финалах (в том числе финал чемпионата мира 2014 года и финалы Кубка Америки в 2004, 2007, 2015 и 2016 годах)).

Второе место в рейтинге — у экс-защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патриса Эвра, который проиграл больше финалов Лиги чемпионов, чем любой игрок в истории (4).

Тройку замкнул бывший полузащитник «Челси», «Реала», «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен, который потерпел неудачи в 6 финалах за карьеру (две в Лиге чемпионов, три в Суперкубке и в финале чемпионата мира 2010 года).

Далее следуют:

4. Михаэль Баллак (в 2008 году проиграл в финалах Лиги чемпионов и чемпионата Европы в течение нескольких недель)

5. Эктор Купер (тренер проиграл в шести финалах, в том числе и в двух решающих матчах Лиги чемпионов у руля «Валенсии»)

6. Алессандро Дель Пьеро (три проигранных финала в Лиге чемпионов и финал чемпионата Европы-2000)

7. Лотар Маттеус (по два проигрыша в финале чемпионата мира и Лиги чемпионов)

8. Гонсало Игуаин (проигрыш финала Лиги чемпионов и двух финалов Кубка Америки)

9. Джанлуиджи Буффон (три проигранных финала в Лиге чемпионов)

10. Антони де Авила (два драматичных поражения в финалах Кубка Либертадорес). 0