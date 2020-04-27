«Ньюкасл» попытается договориться о трансфере Коутиньо

Фелипе Коутиньо
globallookpress.com
Руководство «сорок» готово на серьезные траты этим летом. Клуб перейдет во владение саудовских бизнесменов, поэтому «Ньюкасл» получит хорошие финансовые вливания на укрепление состава.
Что касается Коутиньо, то для «полосатых» футболист может обойтись примерно в 100 млн евро.
Напомним, что бразилец вернется в «Барсу» по окончанию сезона из «Баварии», где он проводит год в качестве арендованного игрока. За 32 матча Коутиньо забил 9 голов и отдал 8 голевых передач. 0