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    «Ньюкасл» попытается договориться о трансфере Коутиньо

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    Mundo Deportivo сообщает о том, что «Ньюкасл» попытается купить полузащитника «Барселоны» Фелипе Коутиньо.

    Фелипе Коутиньо
    Фелипе Коутиньо

    Руководство «сорок» готово на серьезные траты этим летом. Клуб перейдет во владение саудовских бизнесменов, поэтому «Ньюкасл» получит хорошие финансовые вливания на укрепление состава.

    Что касается Коутиньо, то для «полосатых» футболист может обойтись примерно в 100 млн евро.

    Напомним, что бразилец вернется в «Барсу» по окончанию сезона из «Баварии», где он проводит год в качестве арендованного игрока. За 32 матча Коутиньо забил 9 голов и отдал 8 голевых передач. 0

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