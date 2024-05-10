Во втором матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на стадионе «ТД Гарден» 10 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Путь в плей-офф: В первом раунде плей-офф «Бостону» противостоял «Майами», соперникам пришлось сыграть 5 матчей, чтобы определить победителя, который шагнёт в четвертьфинал турнира НБА. Успеха добился победитель Востока — «Бостон», который выиграл у «хитовцев» в серии со счётом 4:1.

Последние матчи: «Бостон» открыл счёт в серии второго раунда против «Кливленда» (120:95). В крупной победе «кельтов» поучаствовал Джейлен Браун, защитник набрал в матче 32 очка, совершил 6 подборов и отдал 2 передачи.

Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингис, дисквалифицированных на матч нет.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: На данный момент «Бостон» выдаёт победную серию из четырёх матчей. Помимо стартовой встречи 1/4 финала против «Кливленда», «бостонские кельты» выиграли у «Майами» (118:84, 102:88, 104:84).

«Кливленд»

Путь в плей-офф: В первом раунде плей-офф против «Орландо» игрокам «Кливленда» пришлось играть все 7 матчей противостояния. Команда из штата Огайо в итоге одержала победу в решающей игре серии (4:3) и квалифицировалась в четвертьфинал НБА.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: «Кливленд» не смог дать бой лучшей команде Восточной конференции — «Бостону» (95:120). Хотя лучшим игроком матча стал Донован Митчелл — лидер «кавалеристов». Защитник «Кливленда» отправил в кольцо соперника 33 очка.

Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре против «Бостона». Выбыли из строя также Дин Уэйд и Крэйг Портер из-за травм.

Состояние команды: Из лазарета в строй команды вернулся Джарретт Аллен, который ранее травмировал ребро. В последних пяти встречах «Кливленд» чередует победы и поражения: 2 победы и 3 поражения.

Статистика для ставок

«Бостон» выиграл у «Кливленда» в первом матче второго раунда плей-офф (120:95)

«Бостон» и «Кливленд» в этом сезоне регулярного чемпионата сыграли трижды

«Бостон» выиграл две встречи у «Кливленда» (116:107, 120:113)

«Кливленд» добился успеха в третьем матче (105:104)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Кливленда» — 7.29.

ТБ 212 и ТМ 212 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Бостон» вполне может продлить победную серию до пяти матчей, если добьется успеха в матче против «Кливленда». В первой игре дуэли «кельты» смогли обыграть «кавалеристов» с разницей 25 очков. Ждем от хозяев новой крупной победы.

Ставка: Фора «Бостона» (-14.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 215 очков игроки «Бостона» и «Кливленда» забросили друг другу в первом матче серии. Наверняка, соперники сыграют по низам и во второй встрече.

Ставка: ТМ 212 с коэффициентом 1.90.