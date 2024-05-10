ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РодриФавориты Евро-2024: Как Англия, Франция и другие топ-сборные готовы к турниру Харри Кейн и Тони Кроос«Реал» — «Бавария» 2:1. Онлайн Деррик ЛьюисЛьюис подерется с Насименто, Бакли проведет бой с Рузибоевым. Анонс карда UFC St. Louis
  • 00:01
    • Дубль Хоселу принес «Реалу» победу над «Баварией» в полуфинале ЛЧ
  • 21:47
    • «Фиорентина» стала финалистом Лиги конференций
  • 21:33
    • Махачкалинское «Динамо» обыграло «Химки» и вышло на первое место в Первой лиге
  • 21:25
    • «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и сравнял счет в серии
  • 20:01
    • «Сокол» и «Черноморец» не смогли поразить ворота друг друга
  • 19:04
    • «Алания» уступила на своем поле «Родине»
  • 17:52
    • «Барыс» сообщил о назначении Немировски главным тренером
    Все новости спорта

    «Бостон» удвоит преимущество в серии?

    «Бостон» — «Кливленд». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 10 мая 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Кливленд Кавальерс
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Кливленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Бостон»
    Во втором матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на стадионе «ТД Гарден» 10 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 10 Мая 2024 года

    Бостон

  • НБА. Плей-офф
    •  Бостон 02:00 Кливленд

    Кливленд

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Бостон»

    Путь в плей-офф: В первом раунде плей-офф «Бостону» противостоял «Майами», соперникам пришлось сыграть 5 матчей, чтобы определить победителя, который шагнёт в четвертьфинал турнира НБА. Успеха добился победитель Востока — «Бостон», который выиграл у «хитовцев» в серии со счётом 4:1.

    Последние матчи: «Бостон» открыл счёт в серии второго раунда против «Кливленда» (120:95). В крупной победе «кельтов» поучаствовал Джейлен Браун, защитник набрал в матче 32 очка, совершил 6 подборов и отдал 2 передачи.

    Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингис, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: На данный момент «Бостон» выдаёт победную серию из четырёх матчей. Помимо стартовой встречи 1/4 финала против «Кливленда», «бостонские кельты» выиграли у «Майами» (118:84, 102:88, 104:84).

    «Кливленд»

    Путь в плей-офф: В первом раунде плей-офф против «Орландо» игрокам «Кливленда» пришлось играть все 7 матчей противостояния. Команда из штата Огайо в итоге одержала победу в решающей игре серии (4:3) и квалифицировалась в четвертьфинал НБА.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Кливленд» не смог дать бой лучшей команде Восточной конференции — «Бостону» (95:120). Хотя лучшим игроком матча стал Донован Митчелл — лидер «кавалеристов». Защитник «Кливленда» отправил в кольцо соперника 33 очка.

    Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре против «Бостона». Выбыли из строя также Дин Уэйд и Крэйг Портер из-за травм.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: Из лазарета в строй команды вернулся Джарретт Аллен, который ранее травмировал ребро. В последних пяти встречах «Кливленд» чередует победы и поражения: 2 победы и 3 поражения.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» выиграл у «Кливленда» в первом матче второго раунда плей-офф (120:95)

    • «Бостон» и «Кливленд» в этом сезоне регулярного чемпионата сыграли трижды

    • «Бостон» выиграл две встречи у «Кливленда» (116:107, 120:113)

    • «Кливленд» добился успеха в третьем матче (105:104)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Кливленда» — 7.29.

    ТБ 212 и ТМ 212 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Бостон» вполне может продлить победную серию до пяти матчей, если добьется успеха в матче против «Кливленда». В первой игре дуэли «кельты» смогли обыграть «кавалеристов» с разницей 25 очков. Ждем от хозяев новой крупной победы.

    Ставка: Фора «Бостона» (-14.5) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: 215 очков игроки «Бостона» и «Кливленда» забросили друг другу в первом матче серии. Наверняка, соперники сыграют по низам и во второй встрече.

    Ставка: ТМ 212 с коэффициентом 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ванкувер — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Шнайдер — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Махач — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бергс — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Наполитано — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Пюник — Ван
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Алга
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Колос — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Юнион — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Дрейпер — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Макдональд — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бостон» — «Кливленд». Во втором матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на стадионе «ТД Гарден» 10 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Кливленд» с коэффициентом 2.00.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры