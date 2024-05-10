Бостон
Кливленд
«Бостон»
Путь в плей-офф: В первом раунде плей-офф «Бостону» противостоял «Майами», соперникам пришлось сыграть 5 матчей, чтобы определить победителя, который шагнёт в четвертьфинал турнира НБА. Успеха добился победитель Востока — «Бостон», который выиграл у «хитовцев» в серии со счётом 4:1.
Последние матчи: «Бостон» открыл счёт в серии второго раунда против «Кливленда» (120:95). В крупной победе «кельтов» поучаствовал Джейлен Браун, защитник набрал в матче 32 очка, совершил 6 подборов и отдал 2 передачи.
Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингис, дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: На данный момент «Бостон» выдаёт победную серию из четырёх матчей. Помимо стартовой встречи 1/4 финала против «Кливленда», «бостонские кельты» выиграли у «Майами» (118:84, 102:88, 104:84).
«Кливленд»
Путь в плей-офф: В первом раунде плей-офф против «Орландо» игрокам «Кливленда» пришлось играть все 7 матчей противостояния. Команда из штата Огайо в итоге одержала победу в решающей игре серии (4:3) и квалифицировалась в четвертьфинал НБА.
Последние матчи: «Кливленд» не смог дать бой лучшей команде Восточной конференции — «Бостону» (95:120). Хотя лучшим игроком матча стал Донован Митчелл — лидер «кавалеристов». Защитник «Кливленда» отправил в кольцо соперника 33 очка.
Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре против «Бостона». Выбыли из строя также Дин Уэйд и Крэйг Портер из-за травм.
Состояние команды: Из лазарета в строй команды вернулся Джарретт Аллен, который ранее травмировал ребро. В последних пяти встречах «Кливленд» чередует победы и поражения: 2 победы и 3 поражения.
Статистика для ставок
- «Бостон» выиграл у «Кливленда» в первом матче второго раунда плей-офф (120:95)
- «Бостон» и «Кливленд» в этом сезоне регулярного чемпионата сыграли трижды
- «Бостон» выиграл две встречи у «Кливленда» (116:107, 120:113)
- «Кливленд» добился успеха в третьем матче (105:104)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Кливленда» — 7.29.
ТБ 212 и ТМ 212 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Бостон» вполне может продлить победную серию до пяти матчей, если добьется успеха в матче против «Кливленда». В первой игре дуэли «кельты» смогли обыграть «кавалеристов» с разницей 25 очков. Ждем от хозяев новой крупной победы.
Ставка: Фора «Бостона» (-14.5) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: 215 очков игроки «Бостона» и «Кливленда» забросили друг другу в первом матче серии. Наверняка, соперники сыграют по низам и во второй встрече.
Ставка: ТМ 212 с коэффициентом 1.90.