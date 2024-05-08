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    «Сокол» и «Черноморец» не смогли поразить ворота друг друга

    «Сокол» — «Черноморец»: счет матча 0:0, обзор

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    В отложенном 24-м туре Первой лиги по футболу саратовский «Сокол» и новороссийский «Черноморец» сыграли нулевую ничью — 0:0.

    Иван Енин — лидер полузащиты «Черноморца»
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    Иван Енин — лидер полузащиты «Черноморца»

    Небольшим преимуществом в матче владели хозяева, но пробить ворота Данилы Фролкина так и не смогли.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Сокол — Черноморец 0:0
    Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Арсен Адамов, Аслан Дудиев, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Владимир Азаров, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Владислав Самко, Zabelin P. Черноморец: Артём Воропаев, Иван Енин, Даниил Фомин, Мераби Уридия, Frolkin D., Budagyan Y., Chichinadze A., Garaev V., Gurchenko D., Magomedov Z., Rodionov I. Предупреждения: Иван Енин (55'), Илья Сериков (70')

    Календарь и таблица ФНЛ

    В следующем туре «Сокол» примет «Тюмень». «Черноморец» отправится в гости к «Волгарю».

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