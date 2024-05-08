«Сокол» — «Черноморец»: счет матча 0:0, обзор

Иван Енин — лидер полузащиты «Черноморца» Фото: globallookpress.com
Небольшим преимуществом в матче владели хозяева, но пробить ворота Данилы Фролкина так и не смогли.
Футбол. Россия. ФНЛ
Сокол — Черноморец 0:0
Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Арсен Адамов, Аслан Дудиев, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Владимир Азаров, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Владислав Самко, Zabelin P. Черноморец: Артём Воропаев, Иван Енин, Даниил Фомин, Мераби Уридия, Frolkin D., Budagyan Y., Chichinadze A., Garaev V., Gurchenko D., Magomedov Z., Rodionov I. Предупреждения: Иван Енин (55'), Илья Сериков (70')
В следующем туре «Сокол» примет «Тюмень». «Черноморец» отправится в гости к «Волгарю».