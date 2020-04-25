АПЛ могут доиграть без зрителей на нескольких стадионах

Как сообщает The Times, в Англии предлагают доиграть АПЛ на ограниченном количестве стадионов и без болельщиков.

Сообщается, что планируется полностью ограничить доступ зрителей на стадионы, а также использовать стадионы, которые будут одобрены руководством федерации. Тем самым власти хотят снизить количество задействованных медиков и полицейских.

В АПЛ считают, что такие меры позволят остановить распространение коронавируса среди футболистов.

Ранее клубы лиги выступили с требованием завершить сезон досрочно, но пока что каких-то конкретных решений принято не было. 0