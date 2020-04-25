КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКак коронавирус изменит футбол. Дешевые трансферы, обмены и поглощения
  • 14:09
    • Зарипов останется в «Ак Барсе»
  • 13:53
    • «Олимпиакос» могут понизить в классе за «договорняк»
  • 13:44
    • Клубы НХЛ возобновят тренировки с 1 июня
  • 13:21
    • Кьеллини завершит карьеру через год и займет место в структуре клуба
  • 10:34
    • «Челси» передумал продавать вратаря
    Все новости спорта

    АПЛ могут доиграть без зрителей на нескольких стадионах

    Футбол АПЛ Футбол АнглииКоронавирус в спорте Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Как сообщает The Times, в Англии предлагают доиграть АПЛ на ограниченном количестве стадионов и без болельщиков.

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»
    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»

    Сообщается, что планируется полностью ограничить доступ зрителей на стадионы, а также использовать стадионы, которые будут одобрены руководством федерации. Тем самым власти хотят снизить количество задействованных медиков и полицейских.

    В АПЛ считают, что такие меры позволят остановить распространение коронавируса среди футболистов.

    Ранее клубы лиги выступили с требованием завершить сезон досрочно, но пока что каких-то конкретных решений принято не было. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Я начальник, ты — дурак». Семь игроков, выгнанных из своих клубов
  • Вчера в 20:42
    •
  • Прогноз
  • Когда вернется большой футбол
  • 1.75
  • 30/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли БАТЭ победу из Городеи?
  • «Городея» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Динамо» Брест — «Шахтер»: забьют ли гости?
  • «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки
  • 1.54
    •
  • Выиграет ли действующий чемпион у «Куктоша»?
  • «Истиклол» — «Куктош». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фернандо Морьентес Футбол Период, когда «Монако» мог вынести любого. Об игре с «Челси» в сезоне 2003/2004Пока коронавирус приостановил футбол, поднимем из архивов матч между «Монако» и «Челси» в 2004-м году Вчера в 16:100
  • 08:35
    • Депай не принял ни одного предложения «Лиона» о новом контракте
  • 14:15
    • «Челси» готовит предложение по форварду «Наполи»
  • 13:28
    • АПЛ могут доиграть без зрителей на нескольких стадионах
    Футболисты «Ньюкасла» Футбол Нет короткого пути на вершину. «Ньюкасл» не сможет пойти по следам «Манчестер Сити»У «сорок» появились богатые владельцы, которые, впрочем, не сделают клуб грандом в одно мгновение Вчера в 12:520
  • Экспресс дня

  • «Слуцк» подтвердит статус лидера
  • 4.79
    •
  • 14:21
    • Тотти: Вы действительно думаете, что я способен отдать сына в «Лацио»?
  • 11:37
    • Бурмистров близок к возвращению в «Ак Барс»
  • 11:18
    • СМИ: US Open могут перенести в Индиан-Уэллс
    Марсело Бьелса Игры Руководство по Football Manager. Лучшие схемы и тактики, которые стоит попробоватьИнформация о том, как использовать схемы и тактики, чтобы добиться лучших результатов в популярной игре 23/04/2020 в 15:500
  • 08:19
    • Состояние игрока «Монпелье», попавшего в реанимацию, улучшилось
  • 11:05
    • Тренер Устюгова озвучил задачи на сезон
  • 10:52
    • Тебас не видит у «Барселоны» шанса подписать Неймара и Мартинеса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.23
  • Прогноз на матч Копетдаг — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Худжанд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Файзканд — Истаравшан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Истиклол — Куктош
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Энергетик — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ашхабад — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Городея — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.53
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мин Чуань — Тайпауэр
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хан Юэнь — Университет Тайваня
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие