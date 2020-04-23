Игроки «Енисея» согласились на сокращение зарплаты

Футболисты и руководствопошли на сокращение заработной платы на 10% в период, пока не возобновится футбольный сезон.

Об этом сообщил директор красноярского клуба Алексей Ивахов.

«В условиях, когда временно приостановлены тренировки и соревнования, когда региональный бюджет сосредоточен на поддержке социальных направлений, мы хотим со своей стороны оказать посильную помощь.

Чтобы поддержать "Енисей" в это непростое для всех время мы предложили пойти на уменьшение заработной платы. Здорово, что нас поняли. Подчеркну — решение это взвешенное, осознанное и добровольное. Еще раз благодарю ребят за понимание ситуации и отклик», — цитирует Ивахова сайт ФНЛ.

Ранее на временное снижение заработной платы согласились футболисты «Балтики», «Ротора», «Торпедо» и «Авангарда». 0