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    Игроки «Енисея» согласились на сокращение зарплаты

    Футбол Футбол РоссииКоронавирус в спорте Енисей
    Футболисты и руководство «Енисея» пошли на сокращение заработной платы на 10% в период, пока не возобновится футбольный сезон.

    Игроки «Енисея» согласились на сокращение зарплаты
    Игроки «Енисея» согласились на сокращение зарплаты

    Об этом сообщил директор красноярского клуба Алексей Ивахов.

    «В условиях, когда временно приостановлены тренировки и соревнования, когда региональный бюджет сосредоточен на поддержке социальных направлений, мы хотим со своей стороны оказать посильную помощь.

    Чтобы поддержать "Енисей" в это непростое для всех время мы предложили пойти на уменьшение заработной платы. Здорово, что нас поняли. Подчеркну — решение это взвешенное, осознанное и добровольное. Еще раз благодарю ребят за понимание ситуации и отклик», — цитирует Ивахова сайт ФНЛ.

    Ранее на временное снижение заработной платы согласились футболисты «Балтики», «Ротора», «Торпедо» и «Авангарда». 0

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