Во Франции могут не возобновить спортивные мероприятия до сентября

Министр спорта Франциирассказала о возможных сроках возобновления спортивных мероприятий в стране.

«Спорт не является приоритетной задачей правительства. Возобновление всех массовых мероприятий в середине июля будет оптимальным вариантом, но мы рассматриваем и другие даты.

Скорее всего, запрет на проведение мероприятий продлится минимум до сентября. Или пока не будет найдена вакцина от коронавируса. В случае возобновления всё будет проводиться со строгими ограничениями по количеству зрителей. Или вообще за закрытыми дверями», — цитирует Марачиняну L’Equipe.

На данный момент все массовые мероприятия в стране остановлены до середины июля из-за пандемии коронавируса. 0