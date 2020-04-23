Во Франции могут не возобновить спортивные мероприятия до сентября
globallookpress.com
«Спорт не является приоритетной задачей правительства. Возобновление всех массовых мероприятий в середине июля будет оптимальным вариантом, но мы рассматриваем и другие даты.
Скорее всего, запрет на проведение мероприятий продлится минимум до сентября. Или пока не будет найдена вакцина от коронавируса. В случае возобновления всё будет проводиться со строгими ограничениями по количеству зрителей. Или вообще за закрытыми дверями», — цитирует Марачиняну L’Equipe.
На данный момент все массовые мероприятия в стране остановлены до середины июля из-за пандемии коронавируса. 0