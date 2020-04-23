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    Во Франции могут не возобновить спортивные мероприятия до сентября

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    Министр спорта Франции Роксана Марачиняну рассказала о возможных сроках возобновления спортивных мероприятий в стране.

    Во Франции могут не возобновить спортивные мероприятия до сентября
    Во Франции могут не возобновить спортивные мероприятия до сентября

    «Спорт не является приоритетной задачей правительства. Возобновление всех массовых мероприятий в середине июля будет оптимальным вариантом, но мы рассматриваем и другие даты.

    Скорее всего, запрет на проведение мероприятий продлится минимум до сентября. Или пока не будет найдена вакцина от коронавируса. В случае возобновления всё будет проводиться со строгими ограничениями по количеству зрителей. Или вообще за закрытыми дверями», — цитирует Марачиняну L’Equipe.

    На данный момент все массовые мероприятия в стране остановлены до середины июля из-за пандемии коронавируса. 0

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