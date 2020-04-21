УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты

УЕФА провел видеоконференцию с участием 55 национальных ассоциаций, в ходе которой обсуждалась тема завершения сезона.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Союз европейских футбольных ассоциаций настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты в высших дивизионах, а также внутренние кубковые турниры.

При этом УЕФА понимает, что могут быть «особые случаи». Если какая-то лига не сможет завершить чемпионат, УЕФА разработает для нее план действий касательно участия команд в еврокубках.

В ходе видеоконференции также были представлены различные варианты завершения сезона, а также варианты календаря, охватывающие как матчи сборных, так и клубных соревнований. 0