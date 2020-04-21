КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деннис Бергкамп и Арсен ВенгерКрасиво, но в итоге бесполезно. В 2001-м «Арсенал» переиграл «Юве», а Бергкамп сделал крутейший ассист в истории ЛЧ
  • 19:16
    • УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты
  • 17:05
    • «Барселона» продаст права на название стадиона «Камп Ноу»
  • 16:12
    • Зарипов может перейти в «Трактор»
  • 16:11
    • Овечкин против Гретцки. Линия BETCITY на битву Великих
  • 16:05
    • «Ростов» продлит контракт с Зайнутдиновым
    Все новости спорта

    УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты

    Футбол УЕФАКоронавирус в спорте
    УЕФА провел видеоконференцию с участием 55 национальных ассоциаций, в ходе которой обсуждалась тема завершения сезона.

    Как сообщает официальный сайт УЕФА, Союз европейских футбольных ассоциаций настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты в высших дивизионах, а также внутренние кубковые турниры.

    При этом УЕФА понимает, что могут быть «особые случаи». Если какая-то лига не сможет завершить чемпионат, УЕФА разработает для нее план действий касательно участия команд в еврокубках.

    В ходе видеоконференции также были представлены различные варианты завершения сезона, а также варианты календаря, охватывающие как матчи сборных, так и клубных соревнований. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Коронавирус и футбол: перезагрузка остается в тумане
  • 16/04/2020 в 15:57
    •
  • Прогноз
  • Когда вернется большой футбол
  • 1.75
  • 30/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • BOOM Esports и RED Canids понадобится больше двух карт
  • BOOM Esports — RED Canids. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Худжанд» продолжит традицию?
  • «Куктош» — «Худжанд». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Куктош» прервет неудачную серию с «Худжандом»?
  • Экспресс дня 22 апреля. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью оформил с «Интером» требл Футбол Как изменился футбол за последние 10 лет. От пика Моуринью до господства суперклубовПришло время узнать, как много перемен принесло нам последнее десятилетие Вчера в 18:220
  • 16:47
    • «Реал» готов обменять Йовича на Руиса
  • 15:42
    • В «Реале» не исключают покупки Мане
  • 15:18
    • Бэйл решил полностью отработать контракт с «Реалом»
    Швеция — Германия. Евро-1992 Футбол Одолели хозяев, чтобы влететь аутсайдерам. Об игре Швеции и Германии на Евро-1992О поединке в рамках полуфинала Евро-1992, в котором участвовали хозяева турнира Вчера в 13:230
  • Экспресс дня

  • «Куктош» прервет неудачную серию с «Худжандом»?
  • 2.03
    •
  • 16:00
    • «Сент-Этьен» продлил контракт с Фофана на 4 года
  • 14:55
    • Андре Силва: Есть много причин остаться в «Айнтрахте»
  • 14:38
    • Шакири покинет «Ливерпуль»
    Кике Сетьен Футбол «Барселона»: назначение Сетьена внезапно принесло рискиОстанется ли тренер у руля команды? Вчера в 03:330
  • 13:51
    • Зидан хочет трансфера защитника «Баварии»
  • 13:29
    • «Ман Юнайтед» заинтересован в подписании Фелиша
  • 11:40
    • «Газпром Арена» рассчитывает получить компенсацию от УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.94
  • Прогноз на матч Куктош — Худжанд
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.03
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Complexity — Astralis
  • Прочие
  • Завтра в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч BOOM Esports — RED Canids
  • Прочие
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие