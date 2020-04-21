Чемпионат Польши будет возобновлен 30 мая

Фрагмент матча «Краковия» — «Висла»
globallookpress.com
Данное решение было принято Польским футбольным союзом, сообщает официальный сайт организации.
Ожидается, что что турнир будет завершен после 30 июня. За это время пройдут оставшиеся матчи второго круга и плей-офф.
Отложенные встречи Кубка Польши будут сыграны 27 мая, после чего пройдет жеребьевка полуфинала.
С большой долей вероятности матчи будут проходить без зрителей.
Чемпионат Польши был приостановлен 13 марта в связи с коронавирусом.
Напомним, на данный момент в Европе продолжается только один футбольный чемпионат — Белоруссии. 0