Чемпионат Польши будет возобновлен 30 мая

Матчи чемпионата Польши по футболу возобновятся с 30 мая по 6 июня.

Данное решение было принято Польским футбольным союзом, сообщает официальный сайт организации.

Ожидается, что что турнир будет завершен после 30 июня. За это время пройдут оставшиеся матчи второго круга и плей-офф.

Отложенные встречи Кубка Польши будут сыграны 27 мая, после чего пройдет жеребьевка полуфинала.

С большой долей вероятности матчи будут проходить без зрителей.

Чемпионат Польши был приостановлен 13 марта в связи с коронавирусом.

Напомним, на данный момент в Европе продолжается только один футбольный чемпионат — Белоруссии. 0