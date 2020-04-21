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    Чемпионат Польши будет возобновлен 30 мая

    Футбол Коронавирус в спорте
    Матчи чемпионата Польши по футболу возобновятся с 30 мая по 6 июня.

    Фрагмент матча «Краковия» — «Висла»
    Фрагмент матча «Краковия» — «Висла»

    Данное решение было принято Польским футбольным союзом, сообщает официальный сайт организации.

    Ожидается, что что турнир будет завершен после 30 июня. За это время пройдут оставшиеся матчи второго круга и плей-офф.

    Отложенные встречи Кубка Польши будут сыграны 27 мая, после чего пройдет жеребьевка полуфинала.

    С большой долей вероятности матчи будут проходить без зрителей.

    Чемпионат Польши был приостановлен 13 марта в связи с коронавирусом.

    Напомним, на данный момент в Европе продолжается только один футбольный чемпионат — Белоруссии. 0

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