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    Чемпионат Фарерских островов стартует 9 мая

    Футбол Коронавирус в спорте Сборная Фарер
    Чемпионат Фарерских островов по футболу должен стартовать 9 мая, сообщает NRK.

    Чемпионат Фарерских островов стартует 9 мая
    Чемпионат Фарерских островов стартует 9 мая

    Как передает источник, изначально планировалось, что турнир начнется 8 марта, но сезон был отложен из-за коронавируса.

    «Нам очень повезло, что мы так быстро взяли под контроль ситуацию с распространением вируса, чтобы снова вернуться к футболу. Думаю, это хорошо для фарерского футбола, мы можем получить немного дополнительного внимания», — заявил футболист «КИ Клаксвик» Оле Эрик Мидтскоген.

    На Фарерах проживает около 50 тысяч человек. На архипелаге было зафиксировано низкое число заболеваний коронавирусом, смертельных исходов не было. Накануне в регионе начали открываться школы. 0

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