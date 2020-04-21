Чемпионат Фарерских островов стартует 9 мая

Чемпионатпо футболу должен стартовать 9 мая, сообщает NRK.

Как передает источник, изначально планировалось, что турнир начнется 8 марта, но сезон был отложен из-за коронавируса.

«Нам очень повезло, что мы так быстро взяли под контроль ситуацию с распространением вируса, чтобы снова вернуться к футболу. Думаю, это хорошо для фарерского футбола, мы можем получить немного дополнительного внимания», — заявил футболист «КИ Клаксвик» Оле Эрик Мидтскоген.

На Фарерах проживает около 50 тысяч человек. На архипелаге было зафиксировано низкое число заболеваний коронавирусом, смертельных исходов не было. Накануне в регионе начали открываться школы. 0