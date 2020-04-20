Блаттер назвал символическую сборную Европы всех времен

Йозеф Блаттер
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Примечательно, что в качестве вратаря Блаттер выбрал советского игрока Льва Яшина, который стал первым в истории обладателем «Золотого мяча» среди голкиперов.
Так выглядит сборная: Лев Яшин (Россия), Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания), Йохан Круифф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия), Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды).
В качестве тренера выбран Висенте дель Боске. 0