«Витебск» — «Динамо» Брест: счет матча 1:0, обзор гола

Антон Матвеенко
ФК «Витебск
Встреча, которая прошла в Витебске, завершилась со счетом 1:0.
«Бело-синие» доигрывали встречу вдевятером, поскольку Габи Кики и Евгений Хачериди получили красные карточки на 73-й и 85-й минутах соответственно.
Хозяева свой единственный гол забили с пенальти на 87-й минуте усилиями Йона Николэеску.
В турнирной таблице чемпионата Белоруссии «Витебск» занимает второе место (10 очков), а брестское «Динамо» — девятое (7 очков).
Другие результаты:
«Ислочь» — «Славия» — 2:1
«Рух» — «Минск» — 1:0 0