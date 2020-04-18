КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико» — «Аякс». Лига чемпионов 1996/1997Шоу на 120 минут. Как в 1997-ом «Атлетико» и «Аякс» куражились на «Висенте Кальдерон»
  • 15:39
    • Агент прокомментировал информацию об интересе клубов РПЛ к албанскому вратарю
  • 19:34
    • Нападающий «Зенита» привлек внимание «Атлетико»
  • 19:19
    • Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения
  • 19:07
    • СМИ: Шюррле не вернется в Россию из Германии
  • 18:12
    • Джовинко может продолжить карьеру в Бразилии
    Все новости спорта

    Брестское «Динамо» вдевятером не выстояло в Витебске

    «Витебск» — «Динамо» Брест: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Высшая лига Белоруссии Футбол Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии
    «Витебск» нанес поражение брестскому «Динамо» в домашнем матче пятого тура чемпионата Белоруссии.

    Антон Матвеенко
    Антон Матвеенко

    Встреча, которая прошла в Витебске, завершилась со счетом 1:0.

    «Бело-синие» доигрывали встречу вдевятером, поскольку Габи Кики и Евгений Хачериди получили красные карточки на 73-й и 85-й минутах соответственно.

    Хозяева свой единственный гол забили с пенальти на 87-й минуте усилиями Йона Николэеску.

    В турнирной таблице чемпионата Белоруссии «Витебск» занимает второе место (10 очков), а брестское «Динамо» — девятое (7 очков).

    Другие результаты:

    «Ислочь» — «Славия» — 2:1
    «Рух» — «Минск» — 1:0 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • MLS после коронавируса. Что ждет сильнейшую лигу Северной Америки?
  • 00:55
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»
  • 1.98
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли «Торпедо-БелАЗ» лидерство после выезда в Борисов?
  • БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Кто будет на втором месте?
  • «Тайнан Сити» — «Тайпауэр». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Как закончится столичное дерби в Душанбе?
  • «ЦСКА-Памир» — «Локомотив-Памир». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эйдур Гудьонсен и Дэмьен Дафф Футбол Когда Жозе реально был «The Special One». В 2005-м корзина для белья помогла Моуринью обыграть «Баварию»Пандемия коронавируса не дает возобновиться еврокубкам, потому продолжаем копаться в архивах Вчера в 15:580
  • 16:51
    • Чилич: Теннис одним из последних вернется к нормальной жизни
  • 16:07
    • Зарипов хочет продлить контракт с зарплатой в 100 миллионов рублей
  • 15:21
    • Ибрагимович озвучил «Милану» условие, при котором готов остаться в клубе
    Дайо Упамекано Футбол Дайо Упамекано: Почему он интересен «МЮ» и «Манчестер Сити»?Что из себя представляет защитник? Вчера в 06:280
  • Экспресс дня

  • «Истиклол» не допустит осечки в игре с «Хатлоном»?
  • 4.50
    •
  • 19:55
    • Брестское «Динамо» вдевятером не выстояло в Витебске
  • 19:48
    • Тедеско горд быть тренером «Спартака»
  • 17:23
    • «Трактор» продлил контракт с нападающим
    Микель Артета и Пеп Гвардиола Футбол Тенденции 2020-х. Пять тактик, которые могут стать популярнымиФутбол развивается постоянно, поэтому в новом десятилетии стиль команд будет меняться 16/04/2020 в 20:330
  • 17:07
    • «Ньюкасл» будет претендовать на Видаля
  • 16:43
    • «Барселона» не сможет позволить себе трансфер Мартинеса
  • 16:23
    • Руководство Формулы-1 договорилось о проведении Гран-при Австрии без зрителей
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.98
  • Прогноз на матч БАТЭ — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.37
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Ферретти
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Чинандега — Окоталь
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Халапа — Реал Эстели
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.49
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Ювентус Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дирианген — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Тайнан Сити — Тайпауэр
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тайбэй Татун — Ред Лайонс
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Университет Мин Чуань — Университет Тайваня
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Хан Юэнь — Тайчун Футуро
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Куктош — Худжанд
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие