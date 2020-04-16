Футбольным клубам Австрии разрешили вернуться к тренировкам
globallookpress.com
Как сообщает Reuters, клубам сообщили о возможности приступить к занятиям с понедельника, чтобы подготовиться к возобновлению сезона.
Также правительство утвердило регламент тестирования футболистов на коронавирус, причем игры все равно пока будут проходить без зрителей.
После 22 туров Бундеслиги в турнирной таблице лидирует ЛАСК, последние матчи состоялись 8 марта.
Напомним, в Германии большинство клубов уже вернулись к тренировочному прочесу. В частности, «Бавария» проводила занятия в мини-группах. 0