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    Футбольным клубам Австрии разрешили вернуться к тренировкам

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    Правительство Австрии разрешило футбольным клубам местного чемпионата вернуться к тренировочному процессу с 20 апреля.

    Футбольным клубам Австрии разрешили вернуться к тренировкам
    Футбольным клубам Австрии разрешили вернуться к тренировкам

    Как сообщает Reuters, клубам сообщили о возможности приступить к занятиям с понедельника, чтобы подготовиться к возобновлению сезона.

    Также правительство утвердило регламент тестирования футболистов на коронавирус, причем игры все равно пока будут проходить без зрителей.

    После 22 туров Бундеслиги в турнирной таблице лидирует ЛАСК, последние матчи состоялись 8 марта.

    Напомним, в Германии большинство клубов уже вернулись к тренировочному прочесу. В частности, «Бавария» проводила занятия в мини-группах. 0

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