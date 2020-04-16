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    Большинство клубов АПЛ хотят завершить сезон до 30 июня

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    Большинство клубов английской Премьер-лиги считают, что текущий чемпионат стоит завершить до 30 июня, передает Sky Sports.

    В АПЛ осталось сыграть 92 матча
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    У многих трудовые соглашения подходят к концу. При этом клубы по-прежнему готовы пойти на все возможные меры, чтобы закончить чемпионат, а не аннулировать его результаты.

    Руководители английских команд переживают, что если сезон не закончится к 30 июня, игроки с истекшими контрактами и сроками аренды покинут клубы, несмотря на разрешение ФИФА на продление соглашений.

    В пятницу, 17 апреля, состоится видеоконференция всех клубов лиги, на которой будет обсуждаться будущее данного сезона.

    Также источник сообщает, что команды планируют возобновить тренировки в конце мая. 0

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