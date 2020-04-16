Большинство клубов АПЛ хотят завершить сезон до 30 июня

Большинство клубов английской Премьер-лиги считают, что текущий чемпионат стоит завершить до 30 июня, передает Sky Sports.

У многих трудовые соглашения подходят к концу. При этом клубы по-прежнему готовы пойти на все возможные меры, чтобы закончить чемпионат, а не аннулировать его результаты.

Руководители английских команд переживают, что если сезон не закончится к 30 июня, игроки с истекшими контрактами и сроками аренды покинут клубы, несмотря на разрешение ФИФА на продление соглашений.

В пятницу, 17 апреля, состоится видеоконференция всех клубов лиги, на которой будет обсуждаться будущее данного сезона.

Также источник сообщает, что команды планируют возобновить тренировки в конце мая. 0