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    Главный тренер «Галатасарая» Терим вылечился от коронавируса

    Футбол ГалатасарайКоронавирус в спорте
    Главный тренер стамбульского футбольного клуба «Галатасарай» Фатих Терим сообщил, что вылечился от коронавируса.

    Фатих Терим
    Фатих Терим

    В марте 66-летний турецкий футбольный тренер рассказал, что заболел коронавирусом.

    «Я боролся с вирусом около месяца. Сегодня, после длительного лечения, я хочу объявить, что получил первый отрицательный результат теста (на коронавирус).

    Пожалуйста, отнеситесь к этой проблеме серьезно, чтобы защитить себя, своих близких и все свое окружение. Все предупреждения должны быть приняты серьезно и меры защиты должны быть тщательно применены.

    Посмотрите на всех работников здравоохранения, которые отказались от своей семьи, ради помощи нам», — заявил в Instagram Терим, которого цитирует Independent Turkish.

    Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

    По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,84 миллиона случаев заражения, свыше 117 тысяч человек скончались. 0

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