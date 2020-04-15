Главный тренер «Галатасарая» Терим вылечился от коронавируса

Главный тренер стамбульского футбольного клуба «Галатасарай»сообщил, что вылечился от коронавируса.

В марте 66-летний турецкий футбольный тренер рассказал, что заболел коронавирусом.

«Я боролся с вирусом около месяца. Сегодня, после длительного лечения, я хочу объявить, что получил первый отрицательный результат теста (на коронавирус).

Пожалуйста, отнеситесь к этой проблеме серьезно, чтобы защитить себя, своих близких и все свое окружение. Все предупреждения должны быть приняты серьезно и меры защиты должны быть тщательно применены.

Посмотрите на всех работников здравоохранения, которые отказались от своей семьи, ради помощи нам», — заявил в Instagram Терим, которого цитирует Independent Turkish.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,84 миллиона случаев заражения, свыше 117 тысяч человек скончались. 0