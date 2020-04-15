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    Кафельников: Надеюсь, Каррера вернется в «Спартак»

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    Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оценил работу главного тренера московского клуба Доменико Тедеско и признался, что ждет возвращения Массимо Карреры.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера

    «Вы хотите сейчас услышать от меня что-то позитивное про Тедеско? Ну и что? Я никаких дифирамбов в его адрес петь не буду. Не готов говорить о том, что это тот вариант, который нужен "Спартаку". Рановато делать выводы. Человек работает. Пусть делает свое дело — потом оценим.

    Надеюсь, Каррера рано или поздно вернется в "Спартак" в качестве тренера. Я его считаю тренером, который привел "Спартак" к чемпионству. Это не только его заслуга, но и игроков. Но факт остается фактом.

    Именно при нем красно-белые завоевали золотые медали. Так почему бы не дать человеку ещё один шанс проявить себя в этом качестве?» — цитирует Кафельникова «СЭ». 0

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