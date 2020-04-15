«Барселона» и «Челси» могут обменяться игроками

могут обменяться футболистами в предстоящее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в чемпионат Англии может вернуться полузащитник Филиппе Коутиньо, а в каталонский клуб отправится хавбек Н'Голо Канте. Трансферная стоимость обоих игроков составляет примерно 70 миллионов евро.

Отмечается, что в «Челси» недовольны формой 29-летнего француза, которую тот демонстрировал в последние месяцы перед паузой.

27-летний бразилец в свою очередь в настоящее время выступает на правах аренды за «Баварию», однако мюнхенцы не намерены выкупать его контракт. «Барселона» же хочет расстаться с ним, желательно на постоянной основе. 0