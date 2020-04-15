КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас МюллерПочему Мюллер — самый недооцененный игрок в Европе
  • 11:01
    • «Армавир» снимется с первенства ФНЛ
  • 07:00
    • UFC может провести турнир в мае
  • 21:51
    • Русо: Мои слова о коррупции в «Барселоне» абсолютно правдивы и доказуемы
  • 20:36
    • Зико: Жирков значил для ЦСКА как Месси для «Барселоны»
  • 19:23
    • Медведев: Дзюба — ключевой футболист «Зенита», он будет играть у нас
    Все новости спорта

    «Барселона» и «Челси» могут обменяться игроками

    Футбол Трансферы Футбол Англии Челси Футбол Испании Барселона Бавария
    «Барселона» и «Челси» могут обменяться футболистами в предстоящее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    По информации издания, в чемпионат Англии может вернуться полузащитник Филиппе Коутиньо, а в каталонский клуб отправится хавбек Н'Голо Канте. Трансферная стоимость обоих игроков составляет примерно 70 миллионов евро.

    Отмечается, что в «Челси» недовольны формой 29-летнего француза, которую тот демонстрировал в последние месяцы перед паузой.

  • «Челси» намерен продать Канте
  • Читайте по теме

    • 27-летний бразилец в свою очередь в настоящее время выступает на правах аренды за «Баварию», однако мюнхенцы не намерены выкупать его контракт. «Барселона» же хочет расстаться с ним, желательно на постоянной основе. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-13 апреля
  • Вчера в 00:19
    •
  • Прогноз
  • «Энергетик-БГУ» — «Городея»
  • 1.71
  • Завтра в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минимум голов в Минске?
  • «Энергетик-БГУ» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Ювентус Манагуа» поднимется в шестерку?
  • «Ювентус Манагуа» — «Окоталь». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Упрочит ли «Манагуа» свое лидерство?
  • «Манагуа» — «Халапа». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    У «МЮ» более 26 глобальных спонсоров Футбол Почему «МЮ» лучше многих выйдет из кризисаВудворда напрасно критиковали Вчера в 04:300
  • 12:42
    • «Барселона» и «Челси» могут обменяться игроками
  • 11:50
    • Назван лучший россиянин в чемпионате Англии
  • 08:19
    • Франция не будет возобновлять чемпионат в третьем дивизионе и ниже
    Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол Трансферный дайджест. 7-13 апреляПотеряет ли «Арсенал» звездного бомбардира, переманит ли «Зенит» защитника «Юве», усилится ли «Реал» молодым дарованием и другие трансферные новости последних дней Вчера в 00:190
  • Экспресс дня

  • Оступятся ли «энергетики» снова?
  • 2.40
    •
  • 12:25
    • Кавани намерен продолжить карьеру в Европе
  • 12:07
    • Таски: Для меня большая честь, что я играл за «Спартак»
  • 11:35
    • Терри: Купить меня у «Челси» пытались лишь два клуба
    Джейдон Санчо Футбол Индивидуальные тренировки теперь в моде. Санчо и Роналду готовы подтвердитьМногие клубы хотят развивать личностей, а не делать ставку на группу игроков 13/04/2020 в 20:390
  • 11:18
    • Инсинье готов продлить контракт с «Наполи»
  • 09:53
    • Романьоли планирует остаться в «Милане»
  • 09:37
    • Сделка по продаже «Ньюкасла» ждет одобрения АПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.34
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ферретти — Депортиво Лас-Сабанас
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Окоталь
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Манагуа — Халапа
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Мадрис — Чинандега
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.40
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие