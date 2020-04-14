Руководство клубов чемпионата Англии разослало игрокам инструкции по подготовке к возобновлению командных тренировок в конце мая, сообщает Daily Mail.

Клубы АПЛ вернутся к командным тренировкам в конце мая globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

По информации источника, игроки получили электронное письмо, в котором изложен новый, менее интенсивный график домашних тренировок, на который они должны будут перейти до 4 мая.

Также игрокам стоит ожидать возвращение к командным занятиям в конце мая, быть готовыми к возобновлению футбольных тренировок через 48 часов после уведомления и запрещено покидать страну во время подготовки к возобновлению сезона.

Напомним, проведение матчей АПЛ было приостановлено 13 марта из-за пандемии коронавируса. 3 апреля паузу продлили на неопределенный срок. 0