КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуЛукаку, Жезус и еще четырех самых недооцененных футболиста
  • 13:16
    • ФИФА может ввести третье трансферное окно в этом году
  • 11:33
    • «Интер» установил ценник на Лаутаро Мартинеса
  • 09:25
    • Кандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится под угрозой банкротства
  • 08:19
    • Футболисты «Арсенала» отказались от сокращения зарплат
  • 07:01
    • «Тоттенхэм» не будет продавать Кейна конкурентам по АПЛ
    Все новости спорта

    Билялетдинов: После ЧМ-2018 все снова зауважали российский футбол

    Футбол ФИФА Футбол России Сборная России
    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о значении удачного выступления команды на Евро-2008 и ЧМ-2018.

    Динияр Билялетдинов
    Динияр Билялетдинов

    «На Евро-2008 вся команда была героями, особенно после нашей победы над сборной Голландии. В России для многих это самая запоминающаяся футбольная история.

    После ЧМ-2018 у нас появились новые герои, все снова стали уважать российский футбол. В стране появилась огромная любовь к сборной», — цитирует слова Билялетдинова официальный сайт английского «Эвертона», за который экс-полузащитник играл с 2009 по 2012 год.

    На чемпионате Европы 2008 года сборная России дошла до полуфинала, а на ЧМ-2018 россияне в четвертьфинале уступили сборной Хорватии в серии пенальти. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сможет ли ФИФА вытащить футбол из коронавирусной ямы?
  • 09/04/2020 в 13:06
    •
  • Прогноз
  • «Славия» Мозырь — «Рух» Брест
  • 1.99
  • Сегодня в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Рух» победную серию «Славии»?
  • «Славия» Мозырь — «Рух» Брест. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Как пройдет первый матч плей-офф чемпионата Тайваня по баскетболу?
  • Ординар дня 14 апреля. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Славия» одержать третью победу подряд?
  • Ординар дня 13 апреля. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Джанлуиджи Доннарумма Футбол Из академии — в топы. 10 футболистов, ставших звездами в родных клубахМногие игроки выходят на мировой уровень, сменив по несколько команд, однако есть и противоположные примеры Вчера в 14:560
  • 08:39
    • ЛЧ и ЛЕ могут доиграть за три недели в августе
  • 08:05
    • В Англии собираются завершить сезон за 35 дней
  • 12:55
    • Ходжсон: Сезон АПЛ необходимо завершить
    Майкл Оуэн Футбол Как ливерпульцы унизили немцев перед чемпионатом мира 2002?В 2001-м году сборная Англии сыграла с Германией в рамках отборочного тура на ЧМ-2002 Вчера в 14:030
  • Экспресс дня

  • Как пройдет первый матч плей-офф чемпионата Тайваня по баскетболу?
  • 1.70
    •
  • 12:37
    • «Ньюкасл» может купить хавбека «Астон Виллы» за 34 миллиона евро
  • 12:20
    • Билялетдинов: После ЧМ-2018 все снова зауважали российский футбол
  • 12:04
    • Итальянский скаут: «Локомотив» не потянет трансфер Жоау Мариу
    Англия могла бы преуспеть на Евро-2005 Футбол Как сыграла бы Англия, если бы прошлые Евро тоже отложили?Могли бы «Львы» показать себя лучше? Вчера в 02:310
  • 11:48
    • «Реал Сосьедад» пока не будет возобновлять тренировки
  • 11:15
    • Голкипер «Аякса» может продолжить карьеру в ПСЖ
  • 09:56
    • Игроки «Спортинга» согласились пойти на снижение зарплат
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.99
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Ординар дня 13 апреля
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Ординар дня 14 апреля
  • Завтра в 12:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие