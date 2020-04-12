«Динамо» Брест — «Ислочь»: счет матча 3:1, обзор голов

Футболисты брестского «Динамо»
ФК «Динамо» Брест
Встреча, которая прошла в Бресте, завершилась со счетом 3:1.
Гости вышли вперед на 39-й минуте, когда точный удар нанес Дмитрий Комаровский.
Хозяева отыгрались в компенсированное время второго тайма усилиями Габи Кики.
Артем Милевский, отличившийся на 77-й минуте, принес «Динамо» минимальный перевес. Победную точку в концовке матча поставил Павел Савицкий, реализовав пенальти.
В турнирной таблице чемпионата Белоруссии брестское «Динамо» занимает третье место (7 очков), а «Ислочь» — восьмое (6 очков). 0