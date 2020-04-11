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    Серия А может возобновиться 31 мая

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    Стали известны возможные сроки возобновления Серии А после паузы, связанной с коронавирусом.

    Мяч Серии А
    Мяч Серии А

    Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

    Отмечается, что чемпионат Италии может быть возобновлен 31 мая. Это будет возможно, если игроки приступят к тренировкам с 4 мая.

    При этом матчи будут проходить без зрителей.

    Если команды будут проводить игры каждые три дня, то сезон удастся завершить максимум 3 августа. После этого клубы получат время на отдых, а новый сезон стартует в начале сентября.

    Данный вариант будет обсуждаться в ходе видеоконференции с участием представителей клубов Серии А 21 апреля. 0

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