Серия А может возобновиться 31 мая

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Отмечается, что чемпионат Италии может быть возобновлен 31 мая. Это будет возможно, если игроки приступят к тренировкам с 4 мая.
При этом матчи будут проходить без зрителей.
Если команды будут проводить игры каждые три дня, то сезон удастся завершить максимум 3 августа. После этого клубы получат время на отдых, а новый сезон стартует в начале сентября.
Данный вариант будет обсуждаться в ходе видеоконференции с участием представителей клубов Серии А 21 апреля. 0