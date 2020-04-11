Серия А может возобновиться 31 мая

Стали известны возможные сроки возобновления Серии А после паузы, связанной с коронавирусом.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Отмечается, что чемпионат Италии может быть возобновлен 31 мая. Это будет возможно, если игроки приступят к тренировкам с 4 мая.

При этом матчи будут проходить без зрителей.

Если команды будут проводить игры каждые три дня, то сезон удастся завершить максимум 3 августа. После этого клубы получат время на отдых, а новый сезон стартует в начале сентября.

Данный вариант будет обсуждаться в ходе видеоконференции с участием представителей клубов Серии А 21 апреля. 0