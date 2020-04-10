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    Глушаков: Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану

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    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что у него нет желания принимать участие в матчах РПЛ, если они будут проходить при пустых трибунах.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану. Можно тогда собраться и поиграть двусторонку. Сейчас надо все закончить. Когда все выйдут с карантина, все будут голодные до футбола — что игроки, что болельщики.

    Если сейчас возобновить, все будут в разной форме. Некоторым болельщикам не понравится, как мы будем выходить на поле и возить тачку. Плюс все сейчас уже отошли от футбола. Потому что все готовились к чемпионату, понимали, к чему именно готовились.

    Для клубов готовить всех заново, организовывать сборы — это большие затраты. Нужно оставить все так, как было. Без вылетов, распределить места для Лиги чемпионов. Кубок можно сыграть два матча и дальше двигаться. Но это просто мысли вслух», — сказал Глушаков в эфире программы «Все на Матч!»

    Напомним, РПЛ официально приостановлена до 31 мая. В чемпионате осталось провести восемь туров. «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице. 0

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