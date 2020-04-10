Джеко: Сейчас спорт не стоит на первом месте в нашем списке приоритетов

Нападающий «Ромы»назвал правильным свое решение не переходить в другой клуб и поделился мнением, когда следует возобновить чемпионат Италии.

«Выбор остаться в клубе, который я сделал прошлым летом, был правильным, и это было не сложно.

Теперь я еще больше горжусь тем, что нахожусь в этом клубе, который в такой сложный момент делает очень важные вещи для его фанатов и всех людей. Мы стараемся помочь всеми возможными способами.

Я никогда не был дома так много раньше, но я счастлив. Я рад за своих детей и всю семью, которая является единственным положительным моментом в данный момент. Я вижу, что мои дети счастливы, и когда я вижу это, я тоже счастлив.

Когда нужно возобновлять чемпионат? Это очень деликатная тема. Здоровье — это самое главное, но в данный момент спорт не стоит на первом месте в нашем списке приоритетов, даже если мы любим его.

Когда ситуация успокоится и опасности больше не будет, считаю правильным возобновить и закончить чемпионат», — приводит слова игрока Sky Sport Italia.

Напомним, сейчас все ведущие европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. Италия занимает третье место в мире по числу случаев заражения COVID-19 — более 143 тысяч инфицированных. 0