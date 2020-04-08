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    «Севилья» сократила зарплаты на 70 % из-за коронавируса

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Испании Севилья
    «Севилья» сократила зарплату футболистам и тренерскому штабу на 70% из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба клуба.

    «Севилья» сократила зарплаты на 70 % из-за коронавируса
    «Севилья» сократила зарплаты на 70 % из-за коронавируса

    Также уменьшена зарплата членов совета директоров клуба. Часть сотрудников будет отправлена в отпуск, остальным сократят количество рабочих часов. В общей сложности меры коснутся более 300 работников клуба.

    Напомним, чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок. Ранее на сокращение зарплаты игроков на 70% пошли «Барселона» и «Атлетико».

    На данный момент в Испании зафиксировано свыше 141 тысячи случаев заражения, скончались более 14 тысяч пациентов, а вылечились — 43,2 тысячи. 0

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