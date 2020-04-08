сократила зарплату футболистам и тренерскому штабу на 70% из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба клуба.

«Севилья» сократила зарплаты на 70 % из-за коронавируса sevillafc.es 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Также уменьшена зарплата членов совета директоров клуба. Часть сотрудников будет отправлена в отпуск, остальным сократят количество рабочих часов. В общей сложности меры коснутся более 300 работников клуба.

Напомним, чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок. Ранее на сокращение зарплаты игроков на 70% пошли «Барселона» и «Атлетико».

На данный момент в Испании зафиксировано свыше 141 тысячи случаев заражения, скончались более 14 тысяч пациентов, а вылечились — 43,2 тысячи. 0