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    Минюст США: Вице-президент ФИФА получил 5 млн долларов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

    Футбол ФИФА Скандалы Между тем
    Членам исполкома ФИФА были выплачены взятки, чтобы те проголосовали за Россию и Катар при выборе страны-хозяйки чемпионатов мира 2018 и 2022 года, сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США.

    Зепп Блаттер и Джек Уорнер
    Зепп Блаттер и Джек Уорнер

    В документе утверждается, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго был подкуплен, чтобы он отдал свой голос за Россию — он получил взятку в размере 5 млн долларов.

    Взятка в размере 1 млн долларов была также предложена Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы. В отчете Минюста не указано, принял ли он ее.

    При голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2022 взятку получили Рикардо Тейшейра из Бразилии и Николя Леоз из Парагвая.

    В период с ноября 2010 года по апрель 2011 года Уорнер получил 5 млн долларов, отправленных более чем двадцатью отдельными переводами.

    Платежи осуществлялись через подставные оффшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.

    В 2015 году Уорнер получил пожизненный запрет на ведение деятельности, связанной с футболом. 0

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