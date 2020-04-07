Минюст США: Вице-президент ФИФА получил 5 млн долларов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

Членам исполкома ФИФА были выплачены взятки, чтобы те проголосовали за Россию и Катар при выборе страны-хозяйки чемпионатов мира 2018 и 2022 года, сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США.

В документе утверждается, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго был подкуплен, чтобы он отдал свой голос за Россию — он получил взятку в размере 5 млн долларов.

Взятка в размере 1 млн долларов была также предложена Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы. В отчете Минюста не указано, принял ли он ее.

При голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2022 взятку получили Рикардо Тейшейра из Бразилии и Николя Леоз из Парагвая.

В период с ноября 2010 года по апрель 2011 года Уорнер получил 5 млн долларов, отправленных более чем двадцатью отдельными переводами.

Платежи осуществлялись через подставные оффшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.

В 2015 году Уорнер получил пожизненный запрет на ведение деятельности, связанной с футболом. 0