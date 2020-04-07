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    РПЛ может провести оставшиеся матчи сезона без зрителей

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    Российская Премьер-лига может рассмотреть вариант с проведением оставшихся матчей чемпионата без зрителей из-за пандемии коронавируса.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    Об этом заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

    «Такой подход обсуждается в европейских лигах, потому что считается, что доиграть чемпионаты надо, пускай и без зрителей. По крайней мере, это позволит отчитаться по телевизионным правам. Думаю, такой вариант РПЛ и РФС тоже будут рассматривать.

    Но, опять же, торопиться не надо. Как говорилось в одном известном фильме, главное — вернуть обществу полноценного человека.

    Давайте дождемся конца мая или конца июня, когда будет ясно, куда мы пришли», — цитирует Медведева ТАСС. 0

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