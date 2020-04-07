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    ФИФА перенесет трансферное окно из-за пандемии коронавируса

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    Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала пакет рекомендаций по текущему положению дел из-за пандемии коронавируса.

    Организация разрешила продлевать контракты, истекающие 30 июня, до завершения текущего сезона. Соглашения, которые должны были вступить в силу этим летом, начнут действовать с началом нового сезона.

    Также ФИФА разрешила клубам самостоятельно искать решение вопросов, связанных с зарплатой игроков, но при этом соблюдать баланс, исходя из своего экономического положения.

    Если стороны не смогут договориться и, как следствие, дела будут поступать в ФИФА, организация будет обращать внимание на то, предпринимались ли попытки достичь соглашения, на экономическое положение клуба, пропорциональность любой корректировки контрактов игроков, чистую прибыль игроков после корректировки контракта

    Наконец, ФИФА сообщила, что, скорее всего, трансферное окно состоится в период между двумя сезонами.

    Напомним, что из-за пандемии коронавируса большинство европейских футбольных чемпионатов приостановлено, на 2021 год были перенесены чемпионат Европы и Кубок Америки. 0

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