В. Березуцкий: Кажется, чемпионат не будет доигран

Заместитель гендиректорапо спортивным вопросамсомневается, что сезон-2019/20 можно будет доиграть.

Чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса до 30 мая.

«Подготовиться к сезону можно за 20 дней, абсолютно легко. Мне кажется, чемпионат не будет доигран, и непонятно, куда мы его вставим.

Но у тренера должны быть готовы и другие варианты. Они наверняка получают информацию из РФС. Но сейчас мы все не знаем, сколько это продлится.

Желание наше и желание других команд несильно повлияет на какое-то решение. Можно сколько угодно размышлять на эту тему.

Понимаем, что у лидеров и команд возле зоны вылета есть желание поскорее закончить сезон и остаться на текущих местах. Посмотрим, как это будет.

Мне было бы обидно за команды ФНЛ, которые могут попасть в премьер-лигу. Существует спортивный принцип, большая часть чемпионата была сыграна, надеюсь, мы сможем завершить его.

Насколько приемлемо доиграть чемпионат в закрытом режиме в одном месте? Наверное, это было бы неплохим решением в моем понимании.

Понимаю, что футбол без зрителей — это другой вид спорта. Но доиграть без зрителей — это хотя бы вариант. Но мы не можем говорить за власти.

Если кто-то в команде заболеет, это будет еще одна эпидемия, которая разрастется на всех. Можно рассмотреть вариант игры в Сочи или Москве без зрителей, но только когда эпидемия утихнет», — сказал Березуцкий в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

По последним данным, всего выявлено 1 331 032 случая заражения коронавирусом на территории 184 стран. Умерших — 73 917 человек, выздоровело — 275 851.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. 0