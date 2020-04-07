Умер бывший тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны»

Сербский футбольный тренер, известный по работе с «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико»скончался в возрасте 71 года, об этом информирует пресс-служба «матрасников».

О причинах смерти серба не сообщается.

«Спортивная семья оплакивает кончину одного из наших легендарных тренеров — Радомира Антича. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Покойтесь с миром», — говорится в заявлении.

Большую часть футбольной карьеры серб провел в составе белградского «Партизана». Также Антич выступал за турецкий «Фенербахче», испанскую «Сарагосу» и английский «Лутон Таун».

Антич — единственный тренер в истории, который работал с мадридскими «Атлетико» и «Реалом», а также «Барселоной». В 1996 году специалист привел «матрасников» к чемпионскому титулу, который стал для них первым за 19 лет. В том же сезоне Антич завоевал с «Атлетико» Кубок Испании.

Последним местом работы серба был китайский «Шаньдун Лунэн». Пост главного тренера этой команды Антич покинул в 2013 году. 0