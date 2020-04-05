«Ман Сити» отказался от финансовой помощи государства

The Telegraph сообщает о том, чтоотказался от финансовой поддержки со стороны государства. Правительство Англии предложило инициативу по сохранению рабочих мест, взяв на себя 80% расходов по заработной плате, чтобы помочь бизнесу в связи с пандемией коронавируса.

«Манчестер Сити» не намерен полагаться на государство в плане финансовой помощи. В клубе, по данным 2018-2019 годов, работает 463 человека, из которых 254 — коммерческий и административный персонал.

«Ман Сити» принял это решение на прошлой неделе, совет директоров ратифицировал его в пятницу, тогда же сотрудники получили письмо.

«Мы можем подтвердить, что "Манчестер Сити" не будет использовать схему сохранения рабочих мест, предложенную правительством.

Мы по-прежнему полны решимости защищать наших людей, их рабочие места и бизнес, делая все возможное, чтобы поддержать общество в сложнейшее время», — говорится в официальном сообщении «горожан». 0