Каррера: Продолжение сезона без зрителей — не лучший вариант

Экс-наставник «Спартака», а теперь главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера оценил ситуацию с коронавирусом в мире и высказался о возобновлении сезона в европейских чемпионатах.

«В Греции тоже сидят все на самоизоляции, разрешено выходить только в магазин. Возобновление сезона отошло на второй план.

Мне кажется, что продолжение сезона без зрителей — не лучший вариант. Нужно принимать во внимание много факторов.

Во-первых, мы не должны подвергать опасности футболистов, персонал и болельщиков. Было бы здорово снова играть со зрителями, но это может быть тяжело осуществить.

Я переписываюсь с друзьями в Италии, мне рассказывают о сложности текущей ситуации. В Бергамо всем сейчас трудно, но я уверен, что люди после всего этого станут сильнее, чем раньше», — цитирует тренера Sportbox.ru.

Греческая футбольная лига приняла решение продлить приостановку своего национального чемпионата до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.

В турнирной таблице чемпионата Греции после 26 туров АЕК (51 очко) уступает только «Олимпиакосу» (66) и ПАОКу (59). 0