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    Румменигге: С каждым кризисом приходят новые возможности

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    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением касательно влияния карантина на футбольные клубы. Он считает, что ситуация позволит клубам на время избавиться от больших трансферных трат и огромных зарплатных фондов.

    Карл-Хайнц Румменигге
    Карл-Хайнц Румменигге

    «С каждым кризисом приходят новые возможности. Долгое время зарплаты и трансферные суммы поднимались до нездорового уровня. Коронавирус и кризис, который он вызвал, как минимум положат конец этой идее "всегда больше, дороже, быстрее прежнего". Спрос и предложение отрегулируют рынок и помогут установить новый баланс», — приводит слова Румменигге The Score.

    Напомним, что уже многие клубы Европы урезали зарплату футболистам и персоналу в связи с пандемией коронавируса, которая заставила спортивный мир взять паузу. 0

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