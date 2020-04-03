Румменигге: С каждым кризисом приходят новые возможности

Председатель правленияподелился мнением касательно влияния карантина на футбольные клубы. Он считает, что ситуация позволит клубам на время избавиться от больших трансферных трат и огромных зарплатных фондов.

«С каждым кризисом приходят новые возможности. Долгое время зарплаты и трансферные суммы поднимались до нездорового уровня. Коронавирус и кризис, который он вызвал, как минимум положат конец этой идее "всегда больше, дороже, быстрее прежнего". Спрос и предложение отрегулируют рынок и помогут установить новый баланс», — приводит слова Румменигге The Score.

Напомним, что уже многие клубы Европы урезали зарплату футболистам и персоналу в связи с пандемией коронавируса, которая заставила спортивный мир взять паузу. 0