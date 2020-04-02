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    Де Брюйне: Нужно закончить сезон, если это позволит избежать проблем в следующем

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне высказался по поводу вопроса о продолжении сезона в английской Премьер-лиге. Он не считает, что его нужно доигрывать.

    Кевин де Брюйне
    Кевин де Брюйне

    «Понятия не имею, когда мы снова будем играть. В Англии хотят подождать как можно дольше, а затем вынести решение.

    Но с точки зрения футболиста все не так очевидно. Мы не играем шесть недель. Обычно нужно три-четыре недели подготовки. Если мы мгновенно возобновим сезон, то после нескольких матчей все получат травмы.

    Я знаю, что речь идет о больших деньгах. Но, думаю, ожидание такого решения может вызвать проблемы в следующем сезоне.

    Мне было бы грустно, если бы такой хороший сезон закончили раньше срока, но если позволит избежать проблем в следующем сезоне, это нужно сделать», — цитирует бельгийца HLN. 0

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