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    Собрание клубов РПЛ пройдет 3 апреля в формате видеоконференции

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    Общее собрание клубов Премьер-лиги состоится на этой неделе, сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Запланировано общее собрание на 3 апреля. Естественно, оно будет в формате видеоконференции, по-другому мы не можем собраться.

    Будем говорить о том, когда возобновлять чемпионат, скажут про рекомендации от УЕФА. Вообще, надо пообщаться в тесном контакте с коллегами, можно выработать свою определенную стратегию.

    После 3 апреля кое-что прояснится для нас», — сказал Газизов ТАСС.

    17 марта РПЛ приостановила чемпионат России как минимум до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса. Ожидается, что возобновление сезона начнется не ранее 30 мая.

    В России 2 777 человек заразились COVID-19, 190 выздоровели, 24 — умерли. 0

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