Собрание клубов РПЛ пройдет 3 апреля в формате видеоконференции

Общее собрание клубов Премьер-лиги состоится на этой неделе, сообщил генеральный директор «Уфы»

«Запланировано общее собрание на 3 апреля. Естественно, оно будет в формате видеоконференции, по-другому мы не можем собраться.

Будем говорить о том, когда возобновлять чемпионат, скажут про рекомендации от УЕФА. Вообще, надо пообщаться в тесном контакте с коллегами, можно выработать свою определенную стратегию.

После 3 апреля кое-что прояснится для нас», — сказал Газизов ТАСС.

17 марта РПЛ приостановила чемпионат России как минимум до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса. Ожидается, что возобновление сезона начнется не ранее 30 мая.

В России 2 777 человек заразились COVID-19, 190 выздоровели, 24 — умерли. 0