Четыре аутсайдера АПЛ выступают за отмену сезона

Журналисты The Independent поделились информацией о разногласиях между клубами английской Премьер-лиги относительно судьбы оставшейся части сезона.

За полную отмену сезона выступают лишь четыре клуба из нижней части турнирной таблицы, которые не боятся лишиться прибыли от продажи телеправ, поскольку потеряют гораздо больше, если вылетят в Чемпионшип.

В свою очередь против идеи об отмене оставшейся части сезона выступают все клубы из верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги.

Премьер-лига не имеет права самостоятельно принимать решение об отмене результатов. Ей нужно согласие английской футбольной ассоциации и руководства лиги. Позиция Английской футбольной лиги такова: нужно завершить сезон несмотря ни на что .

Напомним, что в турнирной таблице АПЛ лидерство удерживает «Ливерпуль», который значительно оторвался от преследователей. 0