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    Четыре аутсайдера АПЛ выступают за отмену сезона

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    Журналисты The Independent поделились информацией о разногласиях между клубами английской Премьер-лиги относительно судьбы оставшейся части сезона.

    «Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице
    «Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице

    За полную отмену сезона выступают лишь четыре клуба из нижней части турнирной таблицы, которые не боятся лишиться прибыли от продажи телеправ, поскольку потеряют гораздо больше, если вылетят в Чемпионшип.

    В свою очередь против идеи об отмене оставшейся части сезона выступают все клубы из верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги.

    Премьер-лига не имеет права самостоятельно принимать решение об отмене результатов. Ей нужно согласие английской футбольной ассоциации и руководства лиги. Позиция Английской футбольной лиги такова: нужно завершить сезон несмотря ни на что.

    Напомним, что в турнирной таблице АПЛ лидерство удерживает «Ливерпуль», который значительно оторвался от преследователей. 0

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