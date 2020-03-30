Индзаги: Все хотят закончить то, что начали восемь месяцев назад

Бывший игрок сборной Италии и «Милана»дал интервью, в котором выразил свое мнение касательно ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас говорить о футболе сложно. Мы все сделали шаг назад ради нашего здоровья, что является главным приоритетом.

К тому времени, когда все закончится, мы хотим начать играть снова — это будет правильно. Все хотят закончить то, что начали восемь месяцев назад, и чемпионат должен быть завершен.

Это было бы лучшим решением, чтобы избежать недоразумений. Мы готовы играть в июне, июле и августе. Мы хотим закончить этот чемпионат, любое другое решение пойдет во вред. Иначе мы будем судиться, некоторые клубы исчезнут, а футбол рискует потерять два года, а не два месяца», — цитирует Индзаги Goal. 0