Алдонин: У Игнашевича аналитический склад ума

Тренер «Торпедо»рассказал о совместной работе с

«Еще во время карьеры, будучи футболистом, поступил в Высшую школу тренерского мастерства. Уже тогда понимал, что хочу связать свою дальнейшую судьбу с футболом.

Еще раньше можно было сказать, что у Игнашевича аналитический склад ума. Он постоянно анализировал свои действия и действия команды еще во время футбольной карьеры.

Если бы я понимал, что он захочет стать тренером, то сказал бы, что на 99% у него получится», — сказал Алдонин в интервью для программы «Новая школа. Молодые тренеры России».

Ранее Алдонин и Игнашевич вместе выступали за ЦСКА. Полузащитник завершил профессиональную карьеру в клубе «Зоркий» в 2018 году, а в 2020-м вошел в тренерский штаб «Торпедо». 0