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    Алдонин: У Игнашевича аналитический склад ума

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    Тренер «Торпедо» Евгений Алдонин рассказал о совместной работе с Сергеем Игнашевичем.

    Евгений Алдонин
    Евгений Алдонин

    «Еще во время карьеры, будучи футболистом, поступил в Высшую школу тренерского мастерства. Уже тогда понимал, что хочу связать свою дальнейшую судьбу с футболом.

    Еще раньше можно было сказать, что у Игнашевича аналитический склад ума. Он постоянно анализировал свои действия и действия команды еще во время футбольной карьеры.

    Если бы я понимал, что он захочет стать тренером, то сказал бы, что на 99% у него получится», — сказал Алдонин в интервью для программы «Новая школа. Молодые тренеры России».

    Ранее Алдонин и Игнашевич вместе выступали за ЦСКА. Полузащитник завершил профессиональную карьеру в клубе «Зоркий» в 2018 году, а в 2020-м вошел в тренерский штаб «Торпедо». 0

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