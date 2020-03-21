Гетце намерен летом уйти из «Боруссии»

Немецкий полузащитник «Боруссии»покинет дортмундский клуб по окончании сезона-2019/20, сообщает Bild.

Руководство не собирается продлевать сотрудничество с 27-летним футболистом, чей контракт истекает 30 июня.

По данным издания, Гетце не согласен идти на понижение зарплаты, а «Боруссия» не собирается повышать оклад немецкому хавбеку.

Напомним, Гетце защищал цвета «Боруссии» с 2010 по 2013 год, а затем перешел в мюнхенскую «Баварию» за 37 миллионов евро.

В 2016 году он вернулся в «Боруссию», дортмундцы заплатили за него 22 миллиона.

В текущем сезоне Бундеслиги немецкий хавбек принял участие в 13 матчах и отметился 3 забитыми мячами. 0